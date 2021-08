Τα αστικά απόβλητα… μίλησαν και αποκάλυψαν σε ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών πώς πέρασαν οι κάτοικοι της Αθήνας το πρώτο lockdown. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science of The Total Environment· χρησιμοποιήθηκαν δείγματα από την Ψυττάλεια και εξελιγμένα αναλυτικά όργανα και υπολογιστικά εργαλεία.

Οι ερευνητές αναζήτησαν, μεταξύ άλλων, ουσίες που περιέχονται στα απορρυπαντικά και τα αντισηπτικά, αλλά και ουσίες που σχετίζονται με τα τρόφιμα, το κάπνισμα, τα ναρκωτικά και τα φάρμακα.

Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν είναι τα εξής:

Οι ουσίες που περιέχονται στα απορρυπαντικά παρουσίασαν κατακόρυφη αύξηση (οι επιφανειοδραστικές αυξήθηκαν κατά +196% και τα κατιονικά τασιενεργά τεταρτοταγούς αμμωνίου κατά +331%).

προϊόντα παρουσίασαν κατακόρυφη αύξηση +152%. Οι βιομηχανικές ουσίες παρουσίασαν αξιοσημείωτη πτώση (-52%), η οποία αποδίδεται στο πάγωμα της βιομηχανικής παραγωγής, και κυρίως της χημικής βιομηχανίας.

κατά +20%) Ανάμικτες οι τάσεις που αφορούν τα ναρκωτικά : Δραστική μείωση του έκστασι (κύρια αιτία θεωρείται το κλείσιμο των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης), δραστική μείωση της ηρωίνης, μικρή μείωση στην κάνναβη και αυξητικές τάσεις στα διεγερτικά ναρκωτικά, όπως αμφεταμίνη, μεθαμφεταμίνη και κοκαΐνη.

Το επιστημονικό άρθρο έχει τίτλο «Change in the chemical content of untreated wastewater of Athens, Greece under Covid-19 pandemic» και υπογράφεται από τους Nικηφόρο Αλυγιζάκη, Αικατερίνη Γαλάνη, Νικόλαο Ρούση, Reza Aalizadeh, Θάνο Δημόπουλο και Νικόλαο Θωμαΐδη.