Την ανησυχητική επιδημιολογική εικόνα της Ελλάδας, καθώς όλα δείχνουν ότι είναι σε εξέλιξη ένα ακόμα κύμα της πανδημίας, αποτυπώνει και ο χάρτης του ECDC, ο οποίος εντάσσει την πλειονότητα της χώρας στο «κόκκινο».

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι περισσότερες περιοχές της χώρας έχουν «κοκκινίσει», ενώ στο «βαθύ κόκκινο» εισέρχεται –όπως φαίνεται– η Κρήτη, αλλά και νησιά του νοτίου Αιγαίου.

Στο «πορτοκαλί» βρίσκονται η Στερεά Ελλάδα (πλην της Αττικής), η Εύβοια, η Θράκη και νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Ο δείκτης θετικότητας στην Ελλάδα είναι ανάμεσα στο 1-3,9%, ενώ δεν υπάρχει καμία «πράσινη» περιοχή στο χάρτη.

Το ECDC κατηγοριοποιεί τις διάφορες περιοχές σε «πράσινο», «πορτοκαλί», «κόκκινο» και «βαθύ κόκκινο», από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη επιδημιολογική επιβάρυνση.

Updated 🚦 maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.

Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/5X44CXZw8y

— ECDC (@ECDC_EU) July 29, 2021