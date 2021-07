Ένα τηλεοπτικό δίκτυο στη Νότια Κορέα αναγκάστηκε να απολογηθεί, καθώς στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων χρησιμοποιήσαν προσβλητικές εικόνες για να παρουσιάσουν διάφορες χώρες.

Το κανάλι MBC της Νότιας Κορέας έδειξε φωτογραφίες και κάποιες πληροφορίες για κάθε χώρα, καθώς περνούσαν οι αθλητές της. Σε μερικές χώρες οι απεικονίσεις ήταν οι αναμενόμενες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα, έδειξαν τη Βασίλισσα.

Σε άλλες χώρες, απλά χρησιμοποιήθηκαν τα πιο κοινά στερεότυπα, όπως η πίτσα για την Ιταλία.

Άλλες ήταν όμως οι χώρες, για τις οποίες δέχθηκαν κριτική. Όταν βγήκαν οι αθλητές της Ουκρανίας, έδειξαν μία φωτογραφία από την καταστροφή του Τσερνομπίλ, ενώ για τις νήσους Μάρσαλ είπαν ότι «είναι εκεί που έκαναν πυρηνικές δοκιμές οι Ηνωμένες Πολιτείες».

Για τη Συρία δήλωσαν πως είναι γνωστή για τους «υπόγειους πόρους της, ενώ ένας εμφύλιος πόλεμος μαστίζει τη χώρα εδώ και 10 χρόνια».

Για όλες αυτές τις προσβλητικές απεικονίσεις ο σταθμός δέχθηκε μεγάλη κριτική και αναγκάστηκε να απολογηθεί.

South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.

Italy: pizza

Norway: salmon

Haiti: upheaval

Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld

— Raphael Rashid (@koryodynasty) July 23, 2021